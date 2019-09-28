Церемония прощания с режиссером и актером Марком Захаровым пройдет во вторник, 1 октября в театре "Ленком". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

Начало траурных мероприятий назначено на 10:00. С этого времени поклонники таланта Захарова смогут попрощаться с ним на основной сцене "Ленкома".

А в 14:00 похоронная процессия отправится на Новодевичье кладбище.

"Он будет похоронен рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого", - рассказал журналистам Варшавер.

Напомним, бессменный художественный руководитель театра "Ленком" на протяжении последних 35 лет, выдающийся советский кинорежиссер Марк Захаров умер сегодня из-за продолжительной болезни.

"Страна" вспоминала, каким любимый режиссер миллионов людей был в работе и жизни.