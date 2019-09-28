Крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев в Facebook написал, что не будет скорбеть по смерти известного российского режиссера Марка Захарова и рекомендовал это остальным.

"В рейхе умер очередной крымнашист, путинский холуй, пособник агрессии, соучастник войны против Украины, тысяч жертв и переломанных судеб. То, что он получал кровавые путинские деньги на посту главного режиссера знаменитого театра, а не снайпера в "ДНР", лишь масштабирует и усугубляет его вину", - написал Муждабаев.

Он отметил, что в соцсети будет банить тех, кто будет сопереживать смерти Захарову.

"За любую скорбь по подонку, которую я увижу в ленте, — моментальный отфренд; таких "друзей" у меня не может быть даже виртуально", - добавил журналист.

Фото: Скриншот

Напомним, что скончался режиссер Марк Захаров.

Также стала известна причина смерти Марка Захарова.