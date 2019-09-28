В четверг, 26 сентября, в Атлантическом океане исчезло судно "Bourbon Rhode" с украинцами на борту. Спустя два дня все еще продолжается поисковая операция, передает "Интерфакс-Украина".

"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате штурма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины", - сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC). Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC.

Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца, отметили в МИД. Отмечается, что на борту могут быть десять украинцев.

Напомним, что в Херсоне загорелось судно, стоящее на ремонте. Фото.

Также в Черном море загорелось и утонуло российское рыболовецкое судно.