Новым харьковским губернатором может стать адвокат и депутат парламента 9-го созыва от "Слуги народа" Алексей Кучер. Об этом "Стране" стало известно от двух информированных источников близких к Офису президента.

Кучеру 34 года. Он окончил Педагогический университет имени Г. Сковороды по специальности "Физическое воспитание", а затем Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Работал в суде и прокуратуре, затем был адвокатом по уголовным делам.

На внеочередных выборах в Верховную Раду он шел кандидатом от партии "Слуга народа" по избирательному округу № 179. Округ включал г. Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской, Сахновщинский районы Харьковской области.

Алексей Кучер. Фото: Facebook/ olexiykucher

По некоторым данным, Кучера связывают с бывшим пограничником (и вообще авторитетным по приграничным делам человеком) и "теневым куратором" избирательного штаба "Слуги народа" Вадимом Слюсаревым, который сам рассматривался на роль губернатора области, но после шумихи в СМИ Зеленский заявил, что не намерен его назначать.

Как уже писала "Страна", Слюсарев был связан со многими кандидатами, которые выиграли выборы в одномандатных округах в Харькове и области. Например, в 179-м округе, где победил Кучер, интересы партии "Слуга народа" представлял Вадим Беличенко - инженер фирмы Слюсарева ООО "Тиера".

Кучер ранее подтверждал, что знаком со Слюсаревым. Однако раскрыть детали взаимоотношений отказался.

"Эта ситуация высосана из пальца и не имееет аргументации. Да, действительно, Слюсарева я знал с момента моей кампании, когда познакомился с людьми из штаба. История банальна и проста - когда началась президентская гонка, в Харькове, как и по всей Украине, особого доверия к штабами на местах не было. Тогда Павел Сушко и обратился за помощью к своему старому другу Вадиму Слюсареву. Но на мою кампанию этот человек никак не влиял", - сказал "Стране" Кучер еще в августе, когда мы готовили материал про влияние Слюсарева на кампанию Зеленского в Харькове.

В новой Раде Кучер состоит членом комитета по вопросам правовой политики и председателем подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказании правовой помощи.

Также по информации "Страны" из источников в Киевской обладминистрации в ближайшее время может быть отправлен в отставку губератор Киевской области Михаила Бно-Айрияна. Он стал одним из первых губернаторов, назначенных новым президентом и может стать первым, кого он уволит из новоназначенных глав ОГА.

Бно-Айриян одногруппник спикера Рады Дмитрия Разумкова. И в последнее время против него идет масштабная информационная война.

"Быть другом и одногруппником Разумкова - это недостаточно, чтоб руководить такой важной областью, где крутятся большие деньги не земле и застройке. Сейчас на регион засматривается Коломойский. Плюс есть влиятельный человек Виктор Тимошенко, который имеет влияние на часть депутатов от "Слуги народа" (мы о нем упоминали в статье об одной из кандидаток по списку "Слуги народа", - Ред.). Эти группы и хотят поставить своего человека. Тем более, что Бно-Айриян действительно пока себя еще довольно невтятно проявляется на должности" и формальные причины для снятия вполне могут найтись", - говорит источник в Киевской обладминистрации.

Ранее "Страна" писала, что 19 сентября Зеленский назначил губернатором Винницкой области бывшего руководителя ТЦ Ocean Plaza.