35-летний народный депутат парламента 8-го созыва, бывший внештатный советник Петра Порошенко и член "Европейской солидарности" Сергей Березенко раздумывает, куда податься учиться в США. Пост с сомнениями он опубликовал на Facebook.

Политик мучительно выбирает между двумя частями Гарвардского университета: Школой управления им. Джона Ф. Кеннеди (более известной как Гарвардская школа Кеннеди) и Гарвардской школой бизнеса.

"Harvard Kennedy School of government or Harvard Business School? Что выбрать на ближайший год", - спрашивает у подписчиков Березенко, позируя на фоне зданий школ.

Фото: Facebook/ sergiy.berezenko

Пост прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов, написав: "Сволочь". Затем градоначальник пояснил, что завидует Березенко. На что тот предложил открыть что-нибудь в Днепре, чтобы все приезжали учиться туда.

Скриншот: Facebook/ sergiy.berezenko

Еще один пользователь посоветовал отправиться обучаться в Трускавец, где проходили проходили тренинг члены "Слуги народа".

Стоимость обучения в Гарварде в среднем составляет 40 000 долларов. А вместе с расходами на проживание может доходить до 60 000 долларов.

Напомним, во время последней президентской кампании Березенко был координатором "Сетки", а перед парламентскими выборами руководил избирательным штабом партии "Европейская солидарность".

"Страна" подробно расследовала деятельность "Сетки".