После поездки Петра Порошенко к Валерии Гонтаревой в Лондон в соцсетях обратили внимание на то, что после прихода новой власти и смены генпрокурора так и не началось реальное расследование преступлений режима Порошенко. При том, что одним из предвыборных слоганов Владимира Зеленского был "весна пришла, пора сажать". Но уже осень, а до сих пор никто не сел, кроме неудачливого чиновника Грымчака.

"Завтра ровно месяц со дня увольнения предыдущего Генерального прокурора..." - написал известный юрист Андрей Портнов.

Под комментарием Портнова пользователи писали, что обоих давно пора посадить.

"Гонтус клан и его предводитель Лера "костяная нога", "Все преступники в сборе", "Это кубло давно уже пора начинать рассаживать по местам лишения свободы", - писали в сети.

Акцентировала внимание на отсутствии реального расследования дел прошлой власти и экс-министр юстиции Елена Лукаш. "Нас не сломать" смело и уверенно написано на футболочках этих улыбчивых людей. Как думаете, что/кто именно является основанием для этой смелости?" - написал юрист.

Журналист "Страны" Олеся Медведева в соцсети также высказала мнение, что правоохранителям стоило бы обратить внимание на данную поездку Порошенко: "Человек с уголовными делами, поехал к другому человеку с уголовными делами, который тоже фигурирует в делах экс-президента. Возможно они обсуждают преступный план как уйти от ответственности".

Напомним, что Порошенко навестил Гонтареву и подарил ей футболку с изображением экс-главы НБУ в образе балерины с саблями.

Также Гонтарева заявила об отсутствии доказательств того, что водитель наехавшего на нее авто действовал умышленно.