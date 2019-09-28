Президент России Владимир Путин планирует в понедельник, 30 сентября, посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже. Об этом сообщает "Интерфакс".

Информацию о намерении главы Кремля отдать последнюю дань Шираку журналистам подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Собирается ли присутствовать на церемонии прощания украинский лидер, не известно. Ни на официальном сайте президента, ни на Facebook-странице Владимира Зеленского нет такой информации.

Напомним, 22-й президент Франции скончался в возрасте 86 лет в четверг, 26 сентября, в своем парижском доме.

Церемония в память о Шираке пройдет в парижском соборе Сен-Сюльпис. На ней будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и около 30 глав государств и правительств. А похоронят Ширака рядом с могилой дочери на кладбище Монпарнас.



