Президент Владимир Зеленский выдал указ №717 от 28 сентября 2019 года, в котором получил Кабмину подготовить проведение чемпионата Европы 2020 года по бадминтону в Украине. Об

В документе сказано, что правительству нужно в двухнедельный срок образовать Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата и утвердить его персональный состав. Также следует обеспечить в установленном порядке реализацию и финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением чемпионата.

Кроме того, предусматривается обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата, а также популяризовать среди детей и молодежи занятия по бадминтону, создать соответствующую спортивную инфраструктуру, в том числе современные крытые бадминтонные корты.

КГГА необходимо обеспечить решения вопросов, связанных с реализацией мероприятий по подготовке и проведению чемпионата, в том числе проведение культурно-развлекательных мероприятий, обустройство зоны гостеприимства на время проведения чемпионата.

Как сообщал, Зеленский подписал указ о создании на Донбассе национального парка.

Также Зеленский уволил Демчину с военной службы, но оставил ему право носить формы. Указ.