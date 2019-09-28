В Москве дорожно-патрульная служба задержала звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву, при обыске у нее были обнаружены наркотики. Об этом передает РЕН ТВ.

По информации телеканала, автомобиль артистки, сыгравшей Дашу Букину, остановил наряд ДПС. Инспектору показалось, что знаменитость ведет себя подозрительно. Он прямо спросил, есть ли у нее с собой наркотики, на что актриса ответила утвердительно.

По предварительным данным, Бочкарева сама сказала правоохранителям, что спрятала кокаин в трусах. Она достала сверток и протянула его стражам порядка. Вес пакета с порошком составил 0,69 граммов.

Вскоре Бочкареву отпустили под подписку о невыезде. Также был проведен обыск к ее жилье, но запрещенных веществ там не нашли.

Возбуждено дело по статье 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Комментариев от представителей Бочкаревой пока не поступало.

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