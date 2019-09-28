Малайзию не удовлетворяют результаты расследования крушения самолета Malaysia Airlines MH17, который был сбит над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.

Мохамад заявил, что до сих пор никто не предоставил исчерпывающие доказательства, кто запустил ракету российского производства, сбившую самолет.

"Мы знаем, что это ракета российского производства. Но кто запустил ракету? У нас нет убежденности в том, что доказательств достаточно, чтобы сказать, что ракету запустила та или иная страна. Поскольку такие ракеты имеются в наличии у России, они имеются у Украины, они также имеются у повстанцев в Украине", - сказал он журналистам на полях Генассамблеи ООН.

На вопрос о том, выступает ли он за проведение нового расследования, премьер ответил несколько уклончиво.

"Расследование все еще продолжается. Мы будем работать с ними", - сказал Мохамад.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над Донбассом 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли.

"Страна" подробно рассказывала о ходе следствия по делу о трагедии.

Мы также писали о резонансе, который вызвал фильм-расследование голландского журналиста Макса ван дер Верффа о сбитом Boeing.