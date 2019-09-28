В Оболонском районе Киева, на улице Героев Днепра, в ночь на 28 сентября произошел пожар в одном из детских садов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Огонь увидела сторож детского учреждения и вызвала пожарных и полицию. По указанному ею адресу сразу выехала бригада пожарных и следственно-оперативная группа. На месте полицейские установили, что возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже детского сада.

Правоохранители также изучили записи с камер видеонаблюдения. Камеры зафиксировали двух неизвестных парней, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что двери запасного входа взломаны, а в помещении, где произошло возгорание, все было перевернуто вверх дном.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники.

В результате пожара никто не пострадал. Сейчас продолжаются следственные действия. Событие предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", 26 сентября в Киеве на Выдубичах загорелись гаражи. Владельцы говорили о поджоге из-за разборок. Ранее мы писали о поджоге неизвестными в столице магазина косметики.