Три человека погибли в результате наезда электрички около села Павловское, которое находится в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27 сентября по ГСЧС поступила информация, что близ с. Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - говорится в сообщении.

Полиция установила личности погибших. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Информация о троих погибших, обнаруженных на железнодорожных путях в селе Павловское Вольнянского района, поступила в полицию поздно вечером 27 сентября.

Полиция установила, что погибшие - жители Вольнянска: женщина, 1994 г.р., двое мужчин, 1977 и 1972 г.р. По предварительным данным следствия, их сбил поезд.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Обстоятельства трагедии выясняются.

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