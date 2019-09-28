Французская авиакомпания Aigle Azur официально объявила о том, что прекращает работу. После новостей о банкротстве ей не удалось найти новых инвесторов.Теперь без работы остались более 1000 человек. Об этом сообщает Le Figaro.

Вторая по величине авиакомпания Франции, которая в основном работала между Францией и Алжиром, объявила о банкротстве в начале этого месяца и отменила все свои рейсы. Французский коммерческий суд в пятницу постановил закрыть компанию из-за отсутствия устойчивой предложения от потенциальных инвесторов.

"Мы до конца надеялись, что что-то произойдет. Похоже, все идет к тому, что французский воздушный транспорт сосредоточится исключительно на Air France ", - отметил Бруно Форей из профсоюза авиакомпании.

Сейчас у компании есть 21 день для увольнения 1150 сотрудников.

Крупнейшим акционером Aigle Azur является китайский конгломерат HNA Group, который является владельцем Hainan Airlines, с 49-процентным пакетом акций.

В 2018 году Aigle Azur перевезла около 1,9 млн пассажиров. В последние годы перевозчик также осуществлял маршруты в Бразилию, Китай, Украину и другие страны.

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