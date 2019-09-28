Более 300 бывших сотрудников структур национальной безопасности США обратились в Конгресс с открытым письмом о необходимости привлечь президента Дональда Трампа к ответственности в связи с телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Интерфакс".

Специалисты, ранее работавшие в системе национальной безопасности США, объединились в группу National Security Action. Они считают, что Трамп, прося Зеленского начать в Украине расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, превысил полномочия. Это вызвало их глубокую обеспокоенность по поводу обеспечения национальной безопасности.

"Кажется, президент Трамп использовал властные рычаги и ресурсы для того, чтобы привлечь дополнительное иностранное вмешательство в наши демократические процессы. Это также является попыткой поставить национальные интересы США в зависимость персональным политическим интересам президента", - говорится в послании Конгрессу.

"Сенсации последних дней требуют ответа. Все мы признаем необходимость формальной процедуры импичмента для того, чтобы установить дополнительные факты и взвесить последствия того, о чем мы узнали, и того, что пока может оставаться скрытым. Мы приветствуем тех членов конгресса, в том числе спикера Пелоси, которые пошли по необходимому пути", - отмечается в документе.

В среду, 25 сентября, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру определения оснований для объявления импичмента Трампу. Поводом для этого стало сообщение сотрудника американской разведки своему руководству относительно содержания телефонного разговора Трампа с Зеленским.

"Страна" публиковала полную стенограмму беседы президентов, спровоцировавшей грандиозный скандал в США.

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