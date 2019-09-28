Американская группа Metallica отменила тур по Австралии и Новой Зеландии из-за того, что ее солист Джеймс Хетфилд лег в реабилитационный центр. Об этом сообщается в официальном Twitter группы.

Пост о том, что вокалист рок-команды попал в наркологическую клинику, появился в пятницу, 27 сентября.

"Как многие из вас, вероятно, знают, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Теперь ему, к сожалению, пришлось вернуться к программе лечения, чтобы снова восстановиться", - написано в микроблоге.

Скриншот: Twitter/ Metallica

Барабанщик Metallica Ларс Ульрих, гитарист Кирк Хэмметт и басист Роберт Трухильо обещают, что все купившие билеты получат компенсацию.

Группа должна была выступить в пяти австралийских городах с 17 по 29 октября, а затем дать четыре концерта в Новой Зеландии.

Для фанатов группы не секрет, что 56-летний Хетфилд давно страдает от алкогольной зависимости и периодически лечится от нее.

Напомним, летом вызвало фурор исполнение на концерте в Москве группой Metallica песни Цоя "Группа крови".

Ранее "Страна" рассказывала, что песня ветеранов рок-сцены помогла жительнице Канады спастись от нападения пумы.