Количество безработных украинцев уменьшается, но увольняться они стали чаще. Сотрудники укрианских компаний сейчас значительно быстрее меняют работу, если она их не устраивает. Об этом сообщает "Сегодня".

По данным совместного исследования компаний Randstad и АНКОР, в 2018 году всего 23% украинцев сменили работодателя, в 2019 году это будут готовы сделать уже 36%.

Как показало исследование кадрового портала Rabota.ua, каждый третий украинец увольняется из-за напряженных отношениях с коллегами. Недоразумения между работниками возникают в основном из-за зависти, непрофессионализма и сплетен. А в целом отношения с коллегами для украинцев значат больше, чем плохие условия труда, большая нагрузка и неудобный график.

Кроме того, украинцы часто покидают должности из-за отсутствия карьерного роста и низкой зарплаты.

Ранее "Страна" сообщала, что зарплата украинцев за месяц упала на 4%.

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