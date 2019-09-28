Власти Лондона направили запрос на расследование связей нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с американской бизнес-леди, которая якобы получила выгоду благодаря дружбе с ним, когда он занимал пост мэра. Об этом сообщает AP.

Управление Большого Лондона направило запрос по поводу Джонсона в Независимое управление полиции по вопросам поведения. Инстанция должна решить, есть ли основания для расследования проступков Джонсона, совершенных на государственной службе.

Управление возглавляет мэр Лондона Садик Хан - представитель Лейбористской партии.

Сторонники Джонсона осуждают обращение как политически мотивированный атаку, начатую перед конференцией Консервативной партии.

Ранее "Страна" писала, что Джонсон досрочно покинул сессию Генассамблеи ООН и вылетел в Лондон из-за постановления Верховного суда о незаконности приостановки деятельности британского парламента.

Также мы рассказывали, что Джонсон и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились заключить соглашение по Brexit.