Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Павла Демчину с военной службы, но позволил ему носить военную форму. Об этом говорится в указе №719 от 28 сентября, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Освободить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - сказано в нем.

Скриншот: www.president.gov.ua

18 мая Демчина был уволен с должности первого заместителя главы СБУ - начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что 9 августа Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением и взяточничества главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и экс-замглавы СБУ Павла Демчины.

Также мы рассказывали, что в ГБР открыли дело против Богдана Чобитка, которого назначили по квоте СБУ.