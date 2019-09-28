Стенограммы некоторых разговоров президента США Дональда Трампа с иностранными официальными лицами, в том числе президентом России Владимиром Путиным и членами саудовской королевской семьи, были помещены в секретную компьютерную систему. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.

Об использовании такой системы стало широко известно после того, как анонимный разведчик пожаловался на разговор Трампа с Зеленским и попытку Белого дома скрыть стенограмму беседы.

27 сентября телеканал CNN сообщил, что усилия Белого дома по ограничению доступа к разговорам Трампа с иностранными лидерами распространялись также на телефонные звонки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и российским лидером Владимиром Путиным.

По данным The New York Times, практика засекречивания стала применяться довольно давно - после того как в 2017 году в СМИ появились детали разговора Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Тогда в прессе обсуждали, раскрыл ли американский лидер сверхсекретную информацию касательно террористической организации "Исламское государство".

Напомним, 25 сентября Белый дом выложил стенограмму беседы Трампа и Зеленского, состоявшейся в конце июля. "Страна" публиковала полный вариант стенограммы.

Детали разговора президентов стали поводом для объявления парламентариями США о начале процедуры импичмента Трампа.