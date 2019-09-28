Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал новость о том, что специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер подал в отставку, тревожной. Порошенко выразил признательность ему за работу во благо Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Тревожная новость из Вашингтона - в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии", - написал Порошенко.

По его словам, с Волкером "всем в Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США".

"Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинской властью, который не просто будет превзойти какому-либо преемнику. Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину!" – обратился Порошенко к Волкеру.

Скриншот: Facebook/Петро Порошенко

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко (ранее - представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы) также назвала новость о намерении Волкера уйти в отставку "очень плохой". Она поблагодарила его за поддержку Украины, диалог и готовность помочь.

"(Благодарю - Ред.) За открытость и готовность к диалогу, за поддержку семей заложников, преданность решению проблемы мира, умение и готовность называть вещи своими именами, настоящую вовлеченность в проблематику Донбасса, десятки визитов на линию фронта, встречи с семьями политзаключенных и моряков, заинтересованность в работе на результат, а не просто формальное участие в процессе, верность нормам международного права и демократии", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Iryna Gerashchenko

Ранее "Страна" рассказывала, что означает для войны и мира на Донбассе отставка Волкера.

Также мы сообщали, что в России считают, что Волкер своим уходом отсрочил реализацию Минских договоренностей.