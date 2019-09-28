27 сентября вечером в полицию поступила информация о минировании 51 объекта в Харькове, но она не подтвердилась. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Специалисты взрывотехнического управления, следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции и кинологическая служба тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию торговых центров, медучреждений и жилых домов. Также пришлось эвакуировать 2226 человек. Однако никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее "Страна" писала о пенсионере в Тернополе, который дважды "минировал" отдел полиции и попал под статью о хулиганстве.

Мы также рассказывали, что в полиции установили правила, по которым будут реагировать на звонки с сообщением о минировании.