В Сумах на заводе, который производит пластиковые бутылки и крышки, произошел взрыв в производственном цеху. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 сентября в 10:51 в г. Сумы по ул. Линейная 18, на территории завода ООО "Гуала Кложерс Украина" в производственном цехе произошел взрыв производственного оборудования с последующим горением. В результате взрыва предварительно травмированы 8 человек", - сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли пожарные. К 11:55 пожар удалось погасить.

СМИ сообщают, что взорвался один из станков.

Итальянская компания Guala Closures Group, которой принадлежит завод - крупный производитель пластиковых бутылок и колпачков для спиртных напитков. По всему миру у нее 27 заводов и региональных представительств.

Фото: пресс-служба ГСЧС

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