Американский комедийный актер в жанре стендап Билл Мар во время шоу на канале HBO высказался по поводу телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа. Видео выступления появилось на YouTube с украинскими субтитрами.

По словам Мара, Трам тратит деньги налогоплательщиков на устранение личных конкурентов.

"Трамп разговаривал с президентом Украины, и он ему угрожал, что придержит военную помощь, которую мы им предоставляем, если тот не начнет расследование относительно Джо Байдена на основании фиктивных поводов. Потому что сын Байдена занимался бизнесом в Украине. Вот что мы имеем: президент США, используя деньги налогоплательщиков, оказывает давление на иностранное государство, чтобы очернить своего политического оппонента", - сказал комик.

Затем он пошутил: мол, Трампу мало скандала из-за российского вмешательства в американские выборы - теперь еще и Украину пригласили в "групповушку на троих".

Видео: YouTube/ Буквы

Также Мар напомнил об актерском прошлом Зеленского.

"Президент Украины (его там недавно избрали) - он комик. Вы знали об этом? Он комик и 5 лет снимался в комедийном сериале "Слуга народа", где он играл президента Украины. Он перемахнул прямо с роли на должность настоящего президента Украины. Вы только представьте!" – сказал юморист.

В финале он предположил, чем закончится эпопея с телефонным разговором двух президентов.

"Сейчас мы на стадии отрицания: Трамп ничего такого не делал. Потом будет: он сделал, но ничего плохого не произошло. Далее: это было нехорошо, но ничего незаконного. Потом: окей, это незаконно, но не в случае с Трампом. Следующая стадия – вызываем Трампа в суд. А он: "А идите все на хер". А в конце демократы: "Ну, мы хотя бы постарались привлечь его к ответственности". Конец", - подытожил Мар.

"Страна" приводила полную стенограмму пресловутого разговора Трампа и Зеленского, спровоцировавшего скандал в США.

Мы также рассказывали, что из-за этого звонка в США резко выросло число сторонников импичмента Трампу.