Последние несколько дней все говорят о том, что в телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом первый слишком сильно льстил американцу, обвинял Европу и выставил себя не в самом лучшем свете. Слова Зеленского по-разному трактуют и строят предположения относительно того, почему он разговаривал с Трампом в такой манере.В новом выпуске Ясно.Понятно Олеся Медведева разобралась в том, почему Зеленский так себя повел и что может быть дальше.

Зеленский часто говорит то, что потом не выполняет. Так было и с Формулой Штайнмайера перед обменом пленными, а также с обещаниями перед презмдентскими и парламентскими выборами. Почему Зеленский пообещал Трампу расследовать дело Байдена, но никакого дела до сих пор нет? Смотрите подробнее в новом выпуске блога Ясно.Понятно с Олесей Медведевой.

Видео: YouTube/Страна.ua

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