Кабинет министров Украины временно восстановил полномочия налоговой милиции в Государственной фискальной службе. Об этом говорится в постановлении правительства № 846 от 25 сентября.

Полномочия налоговой милиции будут оставаться в ГФС до момента создания нового Бюро финансовых расследований.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, сотрудники в новое Бюро финансовых расследований будут набираться на конкурсной основе.

"Поэтому нет никакого смысла сейчас переводить в рамках реорганизации часть налоговой милиции в новую ГНС без конкурсов, чтобы через 4 месяца опять переводить или увольнять", - пояснила она на Facebook.

Скриншот: Facebook/ oksana.markarova

Министр рассказала, что эти месяцы налоговая милиция продолжит выполнять свою работу вместе со другими правоохранительными органами и таможней.

Напомним, налоговая милиция была ликвидирована Кабмином осенью 2017 года. Однако де-факто она продолжает работать.

Налоговая милиция является одним из самых коррумпированных подразделений фискальной службы. Именно ее чаще всего предприниматели обвиняют в кошмаривании бизнеса и фабрикации уголовных дел по "налоговым" статьям.

Налоговую милиции обещали ликвидировать еще при Порошенко. А затем - уже после прихода к власти Владимира Зеленского. Сейчас в Раде готовится к принятию законопроект о создании Бюро финансовых расседований, к которому отойдут полномочия налоговой милиции, а также "экономических" подразделений полиции и СБУ.

Однако когда он будет принят и когда затем сформируется Бюро и начнет работу - пока непонятно. А до тех пор, как видим, налоговая милиция продолжит свою работу.