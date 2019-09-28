Художественный руководитель театра "Ленком" и кинорежиссер Марк Захаров умер 28 сентября из-за продолжительной болезни. Об этом рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер, сообщает "РБК".

По словам Варшавера, у Захарова было второе воспаление легких.

Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В конце августа стало известно о госпитализации режиссера. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии, и у него диагностировали двустороннее воспаление легких.

Марк Захаров руководил "Ленкомом" на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ - рок-опера "Юнона и Авось". Среди фильмов, постановщиком которых он стал, - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Двенадцать стульев" с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера.

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