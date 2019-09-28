Первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал о том, что "турборежим" работы Рады был нужен для того, чтобы перезапустить власть и на следующей неделе усиленный режим принятия законов может быть завершен. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает "Корреспондент".

Стефанчук добавил, что после следущей недели Рада перейдет на нормальный режим работы. Он напомнил, что партия "Слуга народа" предупреждала коллег по парламенту, что намерена сначала поработать в ускоренном режиме и принять пакет законов, необходимый для перезагрузки власти и "запуска экономики". В частности, речь шла и о президентских законопроектах.

Стефанчук рассказал, что на предстоящей пленарной неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и обличителей коррупции.

Напомним, следующая пленарная неделя состоится 2 - 4 октября.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Слуге народа" решили наказывать нардепов-кнопкодавов штрафами от 51 тысячи.

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