В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля глава Белого дома Дональд Трамп сказал о Марии Йованович, экс-после в Украине, что ее ждут "плохие новости". Об отношениях администрации Трампа к Йованович написала газета The New York Times.

В том же скандальном разговоре Трамп добавил, что дипломату придется пережить некоторые неприятности.

Как отмечает издание, Йованович уже прошла немало. В последние несколько месяцев ветерана Госдепартамента с 33-летним стажем и обладательницу наград резко осуждали правые СМИ. Старший сын президента Дональд-младший назвал ее джокером, а личный адвокат президента - демократической марионеткой. В мае ее внезапно отозвали из Киева - на несколько месяцев раньше срока.

Грех Йованович (впрочем, так и не доказанный) заключался в том, что она показала неверность Трампу, якобы оскорбляя его за спиной. Однако ее друзья уверяют, что профессионализм и солидный дипломатический опыт делают это крайне маловероятным. Есть и другая версия: Йованович просто попала под раздачу в попытках Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани подорвать репутацию бывшего вице-вице-президента Джозефа Байдена, который будет главным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

Сильным ударом по репутации посла стало заявление экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина в интервью The New York Times, что Йованович заблокировала его команде получение виз в США. Таким образом она помешала Шокину рассказать ФБР о Байдене и его сыне Хантере.

Подозрения Трампа к Йованович настолько сильны, что президент обошел обычные процедуры при передаче полномочий посла.

The New York Times отмечает, что на брифинге в четверг в Нью-Йорке госсекретарь Майк Помпео отказался отвечать на вопросы журналистов о том, почему Йованович внезапно отозвали в Вашингтон. Сама бывшая посол, которая сейчас работает в Джорджтаунском университете, даже не отвечает на запросы насчет интервью.

The New York Times пишет, что кампания против Йованович со стороны союзников Трампа началась более года назад с письма техасского республиканца Пита Сешнса к Помпео. Сешнс уверял в послании, что Йованович должна быть уволена за личное и неоднократно высказанное "презрение" к нынешней администрации.

Критика Йованович со стороны однопартийцев вскоре достигла ушей Трампа. И в телефонном звонке 25 июля Зеленский произнес: "Вы были первым, кто сказал мне, что она плохой посол". А затем добавил: "Я согласен с вами на все 100 процентов".

Трамп до сих пор так и не выбрал замену Йованович.

Напомним, "Страна" приводила полную стенограмму разговора Трампа и Зеленского, спровоцировавшего скандал в США.

Весной мы разбирались, кто и зачем атакует Йованович. Мы также приводили прощальные слова посла перед отъездом из Украины после завершения ее каденции.