Конгрессмены-демократы, председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, разведки, наблюдения и реформ официально потребовали у государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео до 4 октября предоставить документы связанные с сотрудничеством администрации США с Украиной. Письмо с требованием разместила пресс-служба Комитета по иностранным делам Палаты представителей в Twitter.

BREAKING: @SecPompeo subpoenaed for Ukraine documents as @HouseForeign, @HouseIntel & @OversightDems committees accelerate #ImpeachmentInquiry.



"Your failure or refusal to comply with the subpoena shall constitute evidence of obstruction of the House’s impeachment inquiry" pic.twitter.com/kwFW1yIVR4