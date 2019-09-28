Конгрессмены-демократы, председатели комитетов Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, разведки, наблюдения и реформ официально потребовали у государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео до 4 октября предоставить документы связанные с сотрудничеством администрации США с Украиной. Письмо с требованием разместила пресс-служба Комитета по иностранным делам Палаты представителей в Twitter.

BREAKING: @SecPompeo subpoenaed for Ukraine documents as @HouseForeign, @HouseIntel & @OversightDems committees accelerate #ImpeachmentInquiry.



"Your failure or refusal to comply with the subpoena shall constitute evidence of obstruction of the House’s impeachment inquiry" pic.twitter.com/kwFW1yIVR4 — House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) 27 сентября 2019 г.

Письмо подчеркивает, что Государственный департамент ранее отказался предоставить востребованные документы и расследование импичмента имеет неотложный характер.

Демократическая партия инициировала начало процедуры импичмента в отношении президента США после разоблачения информации о том, что Трамп якобы призвал власти Украины провести расследование с целью навредить своему политическому оппоненту Джо Байдену. Трамп отвергает обвинения.

Письмо законодателей отмечает, что затребованные документы будут частью расследования по импичменту, а их непредоставление будет восприниматься как доказательство препятствование правосудию.

"Комитеты устанавливают, насколько президент США поставил под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, когда он обратился к давлению на Украину, чтобы склонить ее к вмешательству в выборы 2020-го года, и задерживая военную помощь, которую Конгресс предоставил Украине, чтобы противодействовать агрессии России ", - говорится в письме.

Законодатели также назначили время показаний для ряда чиновники Госдепа, включая експосла США в Украине Мари Йованович, специального представителя Государственного департамента по вопросам Украины Волкера и других.

Ранее "Страна" сообщала, что демократы потребовали у Белого дома информацию о заморозке помощи Украине.

Также мы рассказывали, что в Сенате США требуют дословную стенограмму разговора Трампа с Зеленским.