28 сентября в порту греческого города Игуменица загорелся паром "Olympic Champion" ("Олимпийский чемпион"), с него пришлось эвакуировать 538 пассажиров. Об этом сообщает местное издание Kathimerini.

По предварительной информации правоохранителей Греции, очаг пожара находился в одном из боксов для автомобилей, где загорелись два грузовика. Пожар начался сразу после выхода парома из порта.

Видео: YouTube/ John Pappas

Судну пришлось вернуться обратно, и началась эвакуация людей. С парома вывели 538 пассажиров и членов экипажа. Двое пассажиров были доставлены на "скорой" в отделение неотложной помощи Игуменицы. После оказания первой помощи они уехали. Это 80-летний грек и немец, получившие небольшие ожоги.

Эвакуация завершилась без проблем, передает греческая пресса.

Как отмечается, пожарные уже взяли огонь под контроль.

Фото: kathimerini.gr

Паром "Olympic Champion" был построен в 2000 году. Его длина 204 метра, ширина 26,13 метра.

На днях "Страна" писала о том, что в норвежском порту затонул российский траулер "Бухта Наездник", который до этого почти сутки горел.

Также мы рассказывали об августовском пожаре на рыболовецком судне в районе российского Туапсе в Черном море. В результате пожара корабль тоже затонул.