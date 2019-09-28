В городе Умань Черкасской области, в субботу утром произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате аварии девять человек получили травмы и госпитализированы. Об этом сообщила патрульная полиция Черкасской области в Facebook.

Скриншот: Facebook/Патрульна поліція Черкаської області

По сообщению пресс-службы полиции, автобус Mercedes-Benz и грузовой автомобиль DAF столкнулись на автодороге М-05 (Киев - Одесса). По предварительной информации, водитель грузовика не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП травмированы девять пассажиров автобуса, их госпитализировали в Жашковскую центральную районную больницу.

В патрульной полиции указали, что движение транспорта на данном участке автодороги М-05 (153 км) затруднено.

Фото: Facebook/Патрульна поліція Черкаської області

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