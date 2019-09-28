Президент США Дональд Трамп опубликован предвыборный ролик, в котором есть президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Ролик появился в субботу, 28 сентября, на его странице в Facebook.

В рекламе речь идет о скандале, возникшем вокруг Трампа и другого кандидата в президенты США - Джо Байдена, а также его сына Хантера. Скандал возник из-за того, что Трамп в разговоре с Зеленским якобы давил на президента Украины, чтобы тот содействовал расследованию коррупции сына своего конкурента в Украине.

Видео с русскими субтитрами: Telegram/Шаурма Зеленского

В видео демократов обвинили в том, что они инициировали импичмент Трампу за то, что тот содействовал раскрытию коррупции их представителя, СМИ называются "медийными псами".

Трамп прокомментировал публикацию видеоролика фразой: "Я осушил болото".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп признавался Лаврову, что Вашингтон вмешивался в выборы в других странах.

Также мы рассказывали, что демократы потребовали у Белого дома информацию о заморозке помощи Украине.