Бывший президент Украины Петр Порошенко и его жена Марина проведали Валерию Гонтареву, чтобы от имени жителей Украины поддержать ее в борьбе за страну. Об этом политик написал на своем Facebook.

Порошенко охарактеризовал экс-главу Нацбанка не только как сильного менеджера, но и как сильную личность. В качестве примеров ее стойкости он назвал историю с национализацией ПриватБанка и спасение "всей банковской системы страны".

"Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, - она ​​не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась", - написал Порошенко.

Он заверил подписчиков, что Гонтареву не сломают и преследования оппонентов, которые "не чураются бандитских приемов" и "сами становятся бандитами".

Фото: Facebook/ petroporoshenko

В подарок посетители привезли Гонтаревой "слова поддержки от многих украинцев" и дизайнерские футболки Юрия Журавля. На одежде изображена сама Гонтарева в образе балерины, с забинтованной ногой и саблями.

Скриншот: Facebook/ petroporoshenko

Свой пост Порошенко завершил на торжественной ноте: "Валерия не сломается, уверены мы. Знайте: никто из нас не сломается!"

Напомним, Гонтарева, возглавлявшая Национальный банк Украины с 2014 до 2018 года, 26 августа пострадала в ДТП в Лондоне и была госпитализирована с травмами.

А вскоре после этого сгорели машина сына Гонтаревой и стильный загородный особняк экс-банкирши.

"Страна" писала о жалобе Гонтаревой на Порошенко: 18 сентября экс-глава НБУ поплакалась, что бывший президент не поддержал ее после поджога дома.