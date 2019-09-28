Около 25 тысяч паломников-хасидов прибыли в Украину для празднования в Умани (Черкасская область) Рош Ха-Шана - Нового года по иудейскому календарю. В этом году отмечается с вечера 29 сентября по вечер 1 октября. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Также в пресс-службе добавили, что за минувшие сутки пограничники оформили на въезд в страну 5687 паломников-хасидов, которые направляются в Умань.

Всего в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24782 паломника.

С начала прибытия хасидов 6 сентября через границу не пропущено восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых документов и запрета на въезд в Украину во время предыдущего визита.

Фото: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в Умани хасиды остались без света на свой Новый год.

Также мы рассказывали, что в Умань прибыл отряд полицейских из Израиля для оказания помощи по обеспечению общественного порядка.