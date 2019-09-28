В сети появились показания бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина на бывшего вице-президента США Байдена. Их опубликовал блогер colonelcassad на своем аккаунте в livejournal.com.

"Страна" размещает части из документа с показаниями.

"Виктор Шокин, имею на руках паспорт гражданина Украины ТТИ 10010. выдан Тим-2 Шевченковского ДД МВД Украины в Киеве. проживаю по адресу квартира 31, Ярославов Вал 14, город Киев.

1. Я делаю это заявление по просьбе адвокатов, выступающих за Дмитрия Фирташа ("ДФ"), для использования в судопроизводстве в Австрии. Я делаю это совершенно добровольно и без всякой угрозы или принуждения.

2. Я бывший генеральный прокурор Республики Украина. Я работал в Генеральной прокуратуре Украины с мая 1980 года по 3 апреля 2016 года, в разное время. Я был заместителем прокурора Украины в трех отдельных случаях: с 2002 по 2003 год; с 2005 по 2007 год; и с 2014 по 2015 год. Я был генеральным прокурором Украины с 10 февраля 2015 года по 03 апреля 2016 года. Меня уволили с должности ген. прокурора.

3. В этом свидетельском показании я объясняю, что в период, в котором я работал генеральной прокуратуре Украины:

ДФ публично объявил, что он вернется в Украину для решения вопросов. Украина 2 декабря 2015 года запустит свой план по модернизации Украины;

вице-президент США Джо Байден, который представлял США в их отношениях с Украиной, вместе с Порошенко (экс-президент Украины - Ред. ) и другими в Украине, такими как министр внутренних дел Аваков, предпринял шаги, направленные на недопущение возвращения Д. Ф. в Украину. Для этого они прибегали к крайним и отчаянным мерам.

) и другими в Украине, такими как министр внутренних дел Аваков, предпринял шаги, направленные на недопущение возвращения Д. Ф. в Украину. Для этого они прибегали к крайним и отчаянным мерам. я узнал из речей, произнесенных министром внутренних дел. Авакова, которые были опубликованы в СМИ, что МВД расследовали три уголовных дела, по которым против Д. Ф. могли быть возбуждены уголовные дела. Средства массовой информации сообщили, что если бы ДФ вернулся в Украину, то он мог бы быть задержан и арестован. Однако это был всего лишь предлог, чтобы осуществить дальнейшие действия, направленные на то, чтобы остановить приезд ДФ в Украину;

затем Аваков заявил в СМИ, что ДФ будет арестован и привлечен к ответственности в Украине по обвинениям США, что это якобы возможно по украинскому законодательству и что американские государственные чиновники в то время начали это производство;

однако я могу засвидетельствовать, что в качестве генерального прокурора я не получал никаких доказательств или материалов от кого-либо, подтверждающих участие ДФ в преступной деятельности;

выяснилось, что вышеуказанные действия не удержали ДФ от возвращения;

и вот украинское правительство организовало и утвердило подразделение ультраправых ополченцев батальона "Азов", которые угрожают ДФ путем размещения фотографий одетых в военную форму и вооруженных членов подразделения, с ношеним масок и патрулированием аэропорта в ожидании прибытия ДФ;

кроме того, СМИ также сообщили, что Украина закрыла свое воздушное пространство для частных самолетов.

поэтому мне ясно, что некоторые американские чиновники из администрации президента Обамы, в частности вице-президент США Джо Байден, непосредственно манипулировали политическим руководством Украины под надуманными предлогами, чтобы помешать ДФ вернуться в Украину, так как они так беспокоились о нем из-за восстановления там общественной жизни;

ДФ не ездил в Украину. Это сделал вице-президент Джо Байден. Где он встретился с президентом Порошенко 6 декабря и выступил перед Радой 8 декабря;

если бы администрация президента США действительно хотела преследовать ДФ, то должна была соблюдаться правильная юридическая процедура. ДФ должен был быть подвергнут официальной процедуре уголовного преследования по прибытии в Украину, на основании материалов, официально предоставленных США, и детального анализа всех доказательств и соответствующих правовых норм, в полном соответствии с украинским законодательством.

При отсутствии достаточных доказательств он был бы либо оправдан, либо уголовное производство было бы прекращено. Следовательно, все обвинения против него были бы сняты. Однако вместо этого государственные чиновники из Администрации президента США, которые имели существенное влияние на всю правоохранительную систему Украины (мое собственное увольнение является свидетельством такого влияния - см. ниже), не предприняли никаких действий в отношении возбуждения уголовного дела против ДФ в Украине. Следовательно. Я считаю, что после того, как они осознали, что в Украине существует устойчивое судебное преследование, и после их недавней потери, что касается дела об экстрадиции в Австрию, то они предприняли активные шаги для того, чтобы заблокировать его возвращение в Украину.

прибыл ли ДФ в Украину. Существовала реальная возможность покушения на его жизнь, будь то по приказу или в одностороннем порядке со стороны экстремиста;

и настоящим я подтверждаю, что как Генеральный прокурор я никогда бы не допустил задержания Д.Ф. по политическим мотивам, тем более что мне доподлинно известно, что не было никаких криминальных оснований для его задержания и судебного преследования;

этот случай вмешательства в дела Украины со стороны официальных лиц США для достижения целей США (запрещение возвращения ДФ в общественную жизнь в Украине) внимательно отслеживался я является еще одним примером вмешательства, а именно принуждением Порошенко уволить меня, потому что мои действия в качестве генерального прокурора не отвечали интересам США.

Вице-президент Байден и связанные с ним лица.

4. Теперь я излагаю детали.

5. Генеральный прокурор Украины назначается на должность Президентом Украины с согласия Верховной Рады (т. е. парламента). Я был соответственно назначен во время президентства президента Порошенко голосами депутатов украинского парламента, которые составляли конституционное большинство.

6. Обстоятельства моего увольнения были таковы, что подали просьбу о моей отставке из Рады по адресу президента Порошенко. Порошенко попросил меня уйти в отставку из-за давления в частности со стороны администрации президента США, в частности со стороны Джо Байдена, который был вице-президентом США. Байден угрожал удерживать 1 миллиард долларов в виде субсидий Украине до тех пор, пока меня не отстранят от должности. После того, как я уступил просьбе президента и подал свою добровольную отставку, Порошенко прокомментировал это в СМИ. Он сказал, что я провел колоссальный объем работы в качестве генерального прокурора, чего не смог сделать ни один из моих предшественников, особенно в том, что касается моей работы по реформированию различных органов прокуратуры, по созданию специализированной антикоррупционной прокуратуры...

7. Официальная причина моего увольнения заключалась в том, что я якобы не сумел завоевать доверие общественности. Порошенко и другие государственные деятели, в том числе и представители администрации президента США, никогда ранее не имевшие никаких претензий по поводу моей работы, однако, не выражали никаких претензий ко мне или каких-либо обвинений, которые я совершал или любые связанные с коррупцией (или, действительно, любые другие) уголовные преступления...

8. Правда заключается в том, что меня вынудили уйти, потому что я вел широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings ("Бурисма"), компании по производству природного газа в Украине, а сын Джо Байдена, Хантер Байден, был членом совета директоров. Я предполагаю, что Burisma, которая была связана с добычей газа, имела поддержку США - Джо Байдена, потому что его сын был в Совете директоров.

9. Несколько раз президент Порошенко просил меня взглянуть на преступника и свернуть дело против Буризмы и рассмотреть возможность сворачивания следственных действий в отношении этой компании, но закрывать это расследование я отказался. Поэтому я был вынужден покинуть свой пост под прямым и интенсивным давлением Джо Байдена и американской администрации".

Блогер добавил, что это только часть 12 страничного документа стенограммы показаний Шокина и, по его мнению, впереди нас ждет очень много интересных историй.

"Собственно, Луценко и был назначен, чтобы замять это дело, поэтому он до сих пор заявляет, что Байден не виноват. Если в ближайшие месяцы против Луценко будет начато уголовное дело по факту превышения служебных полномочий и препятствованию правосудию, то это будет красноречивый маркер того выбора, который сделали Зеленский и Коломойский. И по мере раскручивания политической войны в Вашингтоне, усидеть на двух стульях киевскому режиму будет все сложнее - надо будет делать выбор. Шокин и его показания по делу "Бурисмы", это один из наиболее эффективных инструментов в руках окружения Трампа, чтобы давить на Байдена. Поэтому бывшего Генпрокурора мы будем видеть достаточно часто, если только с ним не случится "внезапного" сердечного приступа", - резюмировал блогер.

Ранее "Страна" сообщала, что в НАБУ объявили, что не расследуют деятельность компании Burisma в тот период, когда в ее правление вошел Хантер Байден.

Также мы рассказывали, что экс-генпрокурор Шокин оспаривает в суде свое увольнение и хочет восстановиться в должности.