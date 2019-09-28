Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель не имеет права физически препятствовать работе журналистов, а также сказал, что с этим поведением журналисты не должны мириться. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

"Власть во всем мире ищет форматы ухода от неконтролируемых контактов с независимыми журналистами. И это естественно. Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти" - заявил Томиленко.

НСЖУ призвал Офис президента пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли, а также начать строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами.

Ранее "Страна" сообщала, что Мендель прокомментировала свою стычку с журналистом.

Также мы публиковали видео того, как пресс-секретарь президента отталкивала журналиста от Богдана и Зеленского.