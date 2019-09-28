В России считают, что Волкер своим уходом отсрочил реализацию Минских договоренностей
Глава международного комитета Совета Федерации в РФ Константин Косачев заявил, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер своим решением об отставке лишь отсрочил реализацию минских договоренностей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Косачев считает, что Волкер "оказал медвежью услугу Киеву". Глава комитета добавил, что предстоит узнать о настоящих причинах отставки. Он считает, что на своем посту Волкер отстаивал лишь интересы США, а не Украины, что сделало его миссию невозможной.
Скриншот: Facebook/Константин Косачев
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