Глава международного комитета Совета Федерации в РФ Константин Косачев заявил, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер своим решением об отставке лишь отсрочил реализацию минских договоренностей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Косачев считает, что Волкер "оказал медвежью услугу Киеву". Глава комитета добавил, что предстоит узнать о настоящих причинах отставки. Он считает, что на своем посту Волкер отстаивал лишь интересы США, а не Украины, что сделало его миссию невозможной.

Скриншот: Facebook/Константин Косачев

Ранее "Страна" рассказывала, то означает для войны и мира на Донбассе отставка Волкера.

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