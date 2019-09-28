Президент США Дональд Трамп во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком в 2017 году сказал, что его не волнует то, что Москва могла вмешиваться в выборы президента США в 2016 году. По словам Трампа, Вашингтон делал то же самое в других странах.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники. По информации издания, Белый дом пытался скрыть это высказывание американского лидера от СМИ, тогда к меморандуму по итогам встречи допустили только несколько должностных лиц с высоким уровнем доверия.

Ранее "Страна" сообщала, что Лавров прокомментировал разговоры о причастности России к скандалу вокруг разговора Трампа с Зеленским.

Также мы рассказывали, что глава МИД РФ назвал тщетным санкционное давление на Россию во время встречи с Помпео.