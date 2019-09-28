Мэр Днепра Борис Филатов, несмотря на обещание предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому все документы по Новому мосту через Днепр, который отремонтировали в городе, до сих пор этого не сделал. Об этом сообщает "Информатор".

Борис Филатов две недели назад рассказал, что все работы, запланированные в проекте, выполнены и отметил, что сейчас собираются документы, которые направят в соответствующие инстанции. Днепровский активист Александр Дзюба направил запрос в офис Президента, чтобы узнать, как решился данный вопрос. Оказалось, что каких-либо документов про Центральный мост в городе Днепр из Днепровского городского совета к президенту Украины в 2019 году не поступало.

Фото: Информатор

Напомним, что 14 сентября, в День города Владимир Зеленский приехал в Днепр с официальным визитом. Главным пунктом поездки Гаранта стала инспекция Центрального моста.

Тогда президент попросил Бориса Филатова, мэра Днепра, выслать ему материалы касательно качества ремонта моста и пари продолжилось.

Ранее "Страна" сообщала, что подозреваемых в хищениях при строительстве известного моста в Днепре объявили в розыск.

Также мы рассказывали, что мэр Днепра Филатов на сессии горсовета обматерил депутата и объяснил "Стране", почему.