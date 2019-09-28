Филатов не отправлял документы по Новому мосту президенту Зеленскому - Офис президента
Мэр Днепра Борис Филатов, несмотря на обещание предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому все документы по Новому мосту через Днепр, который отремонтировали в городе, до сих пор этого не сделал. Об этом сообщает "Информатор".
Борис Филатов две недели назад рассказал, что все работы, запланированные в проекте, выполнены и отметил, что сейчас собираются документы, которые направят в соответствующие инстанции. Днепровский активист Александр Дзюба направил запрос в офис Президента, чтобы узнать, как решился данный вопрос. Оказалось, что каких-либо документов про Центральный мост в городе Днепр из Днепровского городского совета к президенту Украины в 2019 году не поступало.
Фото: Информатор
Напомним, что 14 сентября, в День города Владимир Зеленский приехал в Днепр с официальным визитом. Главным пунктом поездки Гаранта стала инспекция Центрального моста.
Тогда президент попросил Бориса Филатова, мэра Днепра, выслать ему материалы касательно качества ремонта моста и пари продолжилось.
Ранее "Страна" сообщала, что подозреваемых в хищениях при строительстве известного моста в Днепре объявили в розыск.
Также мы рассказывали, что мэр Днепра Филатов на сессии горсовета обматерил депутата и объяснил "Стране", почему.