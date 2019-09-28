В ночь с пятницы на субботу, 28 сентября, на парковке ТРЦ Lavina водитель Volkswagen не справился с управлением, протаранил три автомобиля и сбил людей. Об этом сообщает "Информатор".

Парковка ТРЦ Lavina известна тем, что по ночам здесь собираются любители дрифта. Очевидцы рассказали, что около 23:30 к ним решил присоединиться парень на Volkswagen, но отправил в занос автомобиль не на пустой территории, а среди других автомобилей и пешеходов. В результате Volkswagen снес переднюю часть Opel, сбил двоих пешеходов и влетел в Toyota и Fiat.

Фото: Информатор

Очевидцы говорят, что от столкновения мужчина и женщина, которые шли по парковке, подлетели на метр вверх. Их с тяжелыми травмами госпитализировали медики. Также пострадал водитель Volkswagen. Также очевидцы утверждали, что парню на вид меньше 18 лет и он был сильно пьян. На место прибыли патрульные, а также следственно-оперативная группа.

Видео: YouTube/informator.ua

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