В Нью-Йорке проходит 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов по итогам работы на полях международного политического форума. Об этом сообщает RT, который вёл прямую трансляцию.

Сергей Лавров сказал, что разговоры о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, "очевидная паранойя".

После публикации стенограммы разговора демократы продолжили процесс импичмента президента США.

Видео: YouTube/RT на русском

Ранее мы сообщали, что в США резко увеличилось число поддерживающих импичмент Дональду Трампу.