27 сентября боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение. Об этом сообщает штаб ООС на своей Facebook-странице.

Обстоятельства гибели военного выясняет рабочая группа военной службы правопорядка.

Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенной минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также наемники применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы осуществлялись в частности вблизи Водяного, Богдановка, Павлополь, пищевики, Марьинки, Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого, Новолуганское, Луганского, Южного и других населенных пунктов.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия".

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде обсудили создание в Украине военной полиции.

Также мы рассказывали, что 25 сентября украинские позиции в зоне ООС за полдня обстреляли 15 раз, есть раненые.