В субботу, 28 сентября, во всех регионах Украины будет теплая погода, однако на западе пройдут небольшие дожди. Синоптики Укргидрометцентра рассказали о том, к чему нужно готовиться.

В северном регионе: Сумах, Чернигове и Житомире ожидается +16...+18 днем и +4...+6 ночью. В центральном регионе: Виннице, Черкассах, Кропивницком, Виннице сегодня будет соответственно +16...20 и +6...+10. В Киеве температура днем сегодня днем +14...+16, ночью +7...+9.

В восточном регионе: городах Днепр, Запорожье, Полтава, Харьков на почве также могут быть заморозки. Температура +14...+18 днем, и -1...-3 ночью. На Донбассе также +15...+18 и +7...+9.

На западе: Луцке, Ровно, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком возможны осадки. Днем +18...+20 и ночью +7...+9. На Закарпатье +16...+18 и +8...+10 соответственно.

Теплей всего сегодня будет на юге Украины. В Одессе, Николаеве и Херсоне +20...+22 и +9...+12 в ночное время.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", на выходных синоптик обещает Украине "в одном глечике" потепление до +24 градусов и дожди.

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