Народный депутат Роман Грищук рассказал сколько зарабатывает в месяц член парламента. Соответствующий скриншот показал на своей странице в Facebook вечером в пятницу.

Как видно на фото, его зарплата составила 33 873 гривни. Деньги пришли в 17:23 27 сентября.

Это первая зарплата, которую получили депутаты за свою работу.

Скриншот: Facebook/Грищук Рома

Ранее "Страна" писала, что в профилях народных депутатов от "Слуги народа" на сайте Верховной Рады уже практически у всех есть информация о помощниках. И на платных, и на общественных началах.

Общий фонд на платных помощников одного депутата составляет порядка 46 000 гривен. А количество сотрудников он может варьировать сам. Если к примеру, депутат берет 4 помощника, то их зарплата будет составлять около 11500 гривен в месяц. Но можно взять в команду и одного "платника".

Также сообщалось, что в Украине средняя номинальная зарплата штатных работников в августе 2019 года сократилась на 4% по сравнению с июлем 2019.