По результатам совместной работы Киевской местной прокуратуры №6 и Печерского управления полиции задержаны две местные жительницы, которые под предлогом оказания услуг по аренде жилья завладевали денежными средствами граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

С целью незаконной наживы две жительницы города Киева в июне текущего года сняли офисное помещение на ул. Эспланадной, куда приглашали потенциальных арендаторов квартир.

По результатам таких визитов 23 пострадавших лица уплатили за первый и последний месяц аренды квартиры от 13 до 15 тыс. грн, однако так и не получили арендованного жилья.

Обманутые граждане обратились в правоохранительные органы с сообщениями об уголовных правонарушениях.

По результатам обработки начатых уголовных производств Киевской местной прокуратурой N6 совместно с Печерским управлением полиции проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий, в ходе которых задокументирована преступная деятельность мошенниц и задержан последних в порядке ст. 208 УПК Украины после завладения денежными средствами очередного "арендатора".

В настоящее время проводятся необходимые следственные, процессуальные действия и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

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