В Киеве на Оболони правоохранители ликвидировали казино, вход в которое осуществлялся через договоренности в мобильных приложениях.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Заведение было расположено на втором этаже здания на улице Героев Днепра.

"В ходе проведения следственных действий полицейские обнаружили игорный зал, вход в который с целью конспирации осуществлялся по предварительной записи через мобильные приложения. Из помещения изъяли восемь столов для игры в покер, 14 игровых автоматов, два стола для игры в рулетку, более 600 фишек различного номинала, а также деньги, полученные от деятельности казино. Все вещественные доказательства направили на экспертизу", – говорится в сообщении.

Оперативники попали в казино под видом потенциальных игроков, а потом задокументировали противоправную деятельность.

"Минимальная стоимость игры на автомате составляла 100 гривен, а приобрести фишку можно было за 50 гривен. На момент прибытия следственно-оперативной группы в игорном заведении находилось четверо работников и несколько клиентов", - уточнили в полиции.

Ранее сообщалось, что СБУ накрыла в киевском ТЦ "Олимпийский" подпольное казино, которое работало под прикрытием полиции.

еще мы рассказывали, как в центре Киева накрыли казино, в которое пускали только по рекомендации.