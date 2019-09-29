Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала о работе над расследованием, приведшем к импичменту 37-го президента Ричарда Никсона, пишет АВС.

Как сообщается, что во время обсуждения скандала вокруг президента Дональда Трампа Клинтон назвала действующего президента "настоящей и очевидной угрозой" для демократии и будущего американцев, который "оккупировал Овальный кабинет".

"Во время одного из таких ироничных поворотов судьбы я работала над импичментом Никсона столько лет назад. Одной из моих задач было внимательное прослушивание и транскрибирование записей телефонных разговоров Никсона", — сказала Клинтон.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что скандал вокруг его разговора с Зеленским может привести к тому, что американские лидеры вообще не будут разговаривать с зарубежными коллегами.

Ранее мы писали, что в Сенате США требуют дословную стенограмму разговора Трампа с Зеленским