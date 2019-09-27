"Мы можем сделать это снова". Помпео призвал вернуться к диалогу с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что РФ и США должны найти приемлемый путь для совместной работы, передает РИА Новости.
По его словам, на встрече обсуждались двусторонние вопросы и ряд мировых вызовов, в том числе контроль над вооружением.
Помпео добавил, что между Москвой и Вашингтоном действительно имеются разногласия, однако нужно найти конструктивный путь для продвижения вперед.
"Мы работали вместе раньше - мы можем сделать это снова", - отметил он.
Ранее сообщалось, что перед переговорами с Помпео, Лавров встретился с Киссинджером.
Также мы писали, что Лавров и Зеленский провели беседу на полях Генассамблеи ООН.
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