Госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что РФ и США должны найти приемлемый путь для совместной работы, передает РИА Новости.

По его словам, на встрече обсуждались двусторонние вопросы и ряд мировых вызовов, в том числе контроль над вооружением.

Помпео добавил, что между Москвой и Вашингтоном действительно имеются разногласия, однако нужно найти конструктивный путь для продвижения вперед.

"Мы работали вместе раньше - мы можем сделать это снова", - отметил он.

Ранее сообщалось, что перед переговорами с Помпео, Лавров встретился с Киссинджером.

Также мы писали, что Лавров и Зеленский провели беседу на полях Генассамблеи ООН.