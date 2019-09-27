Китайский чиновник Чжан Ци накопил дома наличных денег и драгоценных металлов на сумму, которая дважды могла бы спасти Грецию от дефолта, установив таким образом как минимум рекорд Поднебесной по коррупции.

Об этом сообщает powerapple.com.

57-летний житель Поднебесной, который ранее был мэром города Гуанчжоу, хранил в подвале собственного дома 13,5 тонн золота, что больше половины всего золотого запаса Украины (по состоянию на 2019 год - 24,3 тонны).

Кроме золота китайские органы по борьбе с коррупцией обнаружили сотни миллионов долларов наличными и по не подтвержденным данным около 268 миллиардов юаней.

Чжан Ци владел несколькими домами площадью больше тысячи квадратных метров. Происхождение недвижимости, золота и денег коррупционер объяснить не смог.

Чиновник даже не собирался скрываться от органов и за день до ареста посетил конференцию талантов провинции Хайнань в местном Народном зале. Теперь по законам КНР ему грозит смертная казнь.

Ранее "Страна" рассказывала, что из дворца Уинстона Черчилля похитили золотой унитаз.

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