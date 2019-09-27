Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил о тщетности попыток Вашингтона оказывать санкционное давление на Россию, пишет ТАСС.

"Отмечена тщетность попыток санкционного и любого иного давления на нашу страну, которые лишь подрывают перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность", - сообщили в министерстве.

Напомним, что встреча прошла на полях Генеральной ассамблеи ООН, где министры обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Афганистане. Также Лавров подчеркнул, что санкции против России и отказ в выдаче виз русским делегатам лишь усложняют "перспективы двустороннего взаимодействия".

Ранее сообщалось, что перед переговорами с Помпео, Лавров встретился с Киссинджером.

Также мы писали, что США расширили санкции против России из-за поставок топлива в Сирию.